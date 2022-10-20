Мобилизации в Запорожской области не будет — администрация

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мобилизация в Запорожской области после введения военного положения объявлена не будет. Об этом сообщили ТАСС в четверг в администрации региона.

«Мобилизация объявлена не будет», — сказали в пресс-службе.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов пояснил ТАСС, что в регионе продолжается набор в добровольческие батальоны. Он уточнил, что в батальон имени П. А. Судоплатова уже записались более 200 человек, более 3,5 тыс. военных из Запорожской области принимают участие в специальной военной операции в рядах союзных сил.

В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.