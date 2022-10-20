0
0
104
НОВОСТИ

Мобилизации в Запорожской области не будет — администрация

21:20 20.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мобилизация в Запорожской области после введения военного положения объявлена не будет. Об этом сообщили ТАСС в четверг в администрации региона.

«Мобилизация объявлена не будет», — сказали в пресс-службе.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов пояснил ТАСС, что в регионе продолжается набор в добровольческие батальоны. Он уточнил, что в батальон имени П. А. Судоплатова уже записались более 200 человек, более 3,5 тыс. военных из Запорожской области принимают участие в специальной военной операции в рядах союзных сил.

В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 20.10.2022
Конгресс США может до конца года одобрить пакет помощи Украине на $50 млрд — NBC
0
2
20:40 20.10.2022
Медведев зашел в «Твиттер», чтобы сказать «пока-пока» Лиз Трасс
0
147
20:00 20.10.2022
Зеленский ввел санкции против жены Лукашенко
0
204
19:20 20.10.2022
Путин проверил подготовку мобилизованных на полигоне в Рязанской области
0
242
18:40 20.10.2022
В Думу внесен законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в РФ, в том числе в СМИ и кино
0
271
18:00 20.10.2022
Борис Джонсон намерен бороться за пост главы правительства после отставки Трасс — The Times
0
331
17:32 20.10.2022
Пять ракетных ударов нанесено ВСУ по Каховской ГЭС за сутки — власти
0
348
17:12 20.10.2022
Путин подписал закон о кредитных каникулах для МСП при мобилизации
0
332
17:00 20.10.2022
КГБ Белоруссии задержал украинского шпиона и завербованных им граждан страны
0
327
16:32 20.10.2022
Дорожники начали демонтаж пролетов на правой части Крымского моста
0
399

Возврат к списку