В результате обстрела ВСУ переправы в Херсоне погибли четыре человека

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) переправы в Херсоне возросло до четырех. Об этом в пятницу сообщил заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Мне известно про четырех погибших. Пока среди тех погибших, которые сейчас есть, я не слышал про детей», — сказал он.