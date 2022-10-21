Вашингтон давно перешел все красные линии, определенные Россией — посол РФ
09:05 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты Америки давно перешли те красные линии, которые были установлены Россией. Об этом в четверг заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Россия-24».
«Они (США — прим. ТАСС) давно перешли эти красные линии», — сказал он, отвечая на вопрос, где сейчас находятся красные линии, определенные Москвой для Вашингтона.
В качестве примера российский дипломат привел ситуацию с подрывом газопроводов «Северный поток». «Я твердо убежден, что стоит за этой диверсией не какой-то один человек, не какая-то группировка, а государство, которое обладает технологическими возможностями, способностями, которое имеет специально обученных людей», — подчеркнул Антонов.
НОВОСТИ
- 10:20 21.10.2022
- Большинство жителей Кипра против присоединения страны к антироссийским санкциям ЕС — опрос
- 10:05 21.10.2022
- Суд в США оправдал актера Кевина Спейси по делу о домогательствах
- 10:00 21.10.2022
- Саммит ЕС потребовал от Еврокомиссии не допустить нормирования потребления газа
- 09:35 21.10.2022
- СберАвтоТех и МАЗ разработают серийный беспилотный грузовик
- 09:32 21.10.2022
- Республиканцы, говорящие о сокращении помощи Киеву, не смыслят в политике США — Байден
- 09:20 21.10.2022
- Президент Сербии Вучич заявил, что готов уйти в отставку, чтобы не признавать Косово
- 09:00 21.10.2022
- В результате обстрела ВСУ переправы в Херсоне погибли четыре человека
- 22:40 20.10.2022
- Американская подлодка с ядерными ракетами прибыла на патрулирование в Аравийское море
- 22:00 20.10.2022
- Конгресс США может до конца года одобрить пакет помощи Украине на $50 млрд — NBC
- 21:20 20.10.2022
- Мобилизации в Запорожской области не будет — администрация
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать