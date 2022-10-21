Вашингтон давно перешел все красные линии, определенные Россией — посол РФ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты Америки давно перешли те красные линии, которые были установлены Россией. Об этом в четверг заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Они (США — прим. ТАСС) давно перешли эти красные линии», — сказал он, отвечая на вопрос, где сейчас находятся красные линии, определенные Москвой для Вашингтона.

В качестве примера российский дипломат привел ситуацию с подрывом газопроводов «Северный поток». «Я твердо убежден, что стоит за этой диверсией не какой-то один человек, не какая-то группировка, а государство, которое обладает технологическими возможностями, способностями, которое имеет специально обученных людей», — подчеркнул Антонов.