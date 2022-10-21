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НОВОСТИ

Республиканцы, говорящие о сокращении помощи Киеву, не смыслят в политике США — Байден

09:32 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден в четверг подверг резкой критике республиканцев, допускающих возможность сокращения помощи Вашингтона Киеву.

«Они (республиканцы — прим. ТАСС) говорят, что если они победят [на выборах в Конгресс], то, вероятно, не будут продолжать финансировать Украину. <…> У них нет никакого понимания американской внешней политики», — заявил Байден на мероприятии по сбору средств, проходившем в Филадельфии (штат Пенсильвания). Слова главы государства приводит пресс-пул Белого дома.

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