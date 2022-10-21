0
0
54
НОВОСТИ

Саммит ЕС потребовал от Еврокомиссии не допустить нормирования потребления газа

10:00 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники саммита Евросоюза потребовали от Еврокомиссии не допустить нормирования потребления газа в странах сообщества, а также гарантировать, что будущие меры контроля цен на голубое топливо не повлияют на существующие долгосрочные контракты на его поставки. Об этом говорится в итоговом заявлении встречи по энергетике. Из текста следует, что саммит не принял конкретных мер по реагированию на энергетический кризис, а лишь выступил за ускорение их разработки.

«Саммит ЕС принял решение, что в условиях кризиса необходимо ускорить и активизировать принятие мер, чтобы снизить спрос на энергоресурсы, обеспечить безопасность поставок, не допустить нормирования потребления и обеспечить снижение цен для частных потребителей и бизнеса».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 21.10.2022
Большинство жителей Кипра против присоединения страны к антироссийским санкциям ЕС — опрос
0
3
10:05 21.10.2022
Суд в США оправдал актера Кевина Спейси по делу о домогательствах
0
47
09:35 21.10.2022
СберАвтоТех и МАЗ разработают серийный беспилотный грузовик
0
97
09:32 21.10.2022
Республиканцы, говорящие о сокращении помощи Киеву, не смыслят в политике США — Байден
0
123
09:20 21.10.2022
Президент Сербии Вучич заявил, что готов уйти в отставку, чтобы не признавать Косово
0
149
09:05 21.10.2022
Вашингтон давно перешел все красные линии, определенные Россией — посол РФ
0
171
09:00 21.10.2022
В результате обстрела ВСУ переправы в Херсоне погибли четыре человека
0
161
22:40 20.10.2022
Американская подлодка с ядерными ракетами прибыла на патрулирование в Аравийское море
0
628
22:00 20.10.2022
Конгресс США может до конца года одобрить пакет помощи Украине на $50 млрд — NBC
0
606
21:20 20.10.2022
Мобилизации в Запорожской области не будет — администрация
0
652

Возврат к списку