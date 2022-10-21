Саммит ЕС потребовал от Еврокомиссии не допустить нормирования потребления газа
10:00 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники саммита Евросоюза потребовали от Еврокомиссии не допустить нормирования потребления газа в странах сообщества, а также гарантировать, что будущие меры контроля цен на голубое топливо не повлияют на существующие долгосрочные контракты на его поставки. Об этом говорится в итоговом заявлении встречи по энергетике. Из текста следует, что саммит не принял конкретных мер по реагированию на энергетический кризис, а лишь выступил за ускорение их разработки.
«Саммит ЕС принял решение, что в условиях кризиса необходимо ускорить и активизировать принятие мер, чтобы снизить спрос на энергоресурсы, обеспечить безопасность поставок, не допустить нормирования потребления и обеспечить снижение цен для частных потребителей и бизнеса».
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