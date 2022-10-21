Суд в США оправдал актера Кевина Спейси по делу о домогательствах

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жюри присяжных суда в Нью-Йорке в четверг признало актера Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальных домогательствах в отношении его коллеги Энтони Рэппа. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк таймс».

По ее сведениям, присяжным понадобилось менее полутора часов для вынесения вердикта. Жюри пришло к выводу, что в 1986 году действия Спейси в отношении Рэппа, которому на тот момент было 14 лет, не носили сексуального характера и таким образом не могут подпадать под закон о растлении малолетних.

«Мы просто благодарны, что жюри увидело правду», — приводит издание слова Дженнифер Келлер, адвоката актера. «Жюри сказало свое слово», — прокомментировал в свою очередь вердикт представитель Рэппа.

Кевин Спейси был звездой популярного американского сериала «Карточный домик» (House of Cards, 2013-2018) в течение пяти сезонов, играя расчетливого политика Фрэнка Андервуда. В октябре 2017 года разразился скандал, когда Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад. Сам Спейси заявил, что не помнит этого инцидента, но при этом признался в гомосексуализме. Впоследствии в сексуальных домогательствах актера обвинили еще несколько мужчин. Из-за скандала он был отстранен от съемок в сериале «Карточный домик» и ряде других проектов.