В Харькове и Запорожье сообщили о взрывах

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы произошли в пятницу утром на территории одного из предприятий в Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. «Одно из предприятий Харькова. Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения», — написал он в телеграм-канале.

Взрывы прогремели в городе Запорожье, сообщает в пятницу украинское «Общественное ТВ».

Ранее в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога.