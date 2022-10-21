Турция способна закупать нефть из РФ без западного финансирования и страхования — Минфин
11:05 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция при необходимости способна закупать и транспортировать нефть из России без необходимости западного финансирования или страхования. Об этом заявил министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в интервью газете «Уолл-стрит джорнэл».
«Мы должны принять необходимые меры для удовлетворения наших потребностей, а также сделать все необходимое для защиты интересов нашей страны. Турция может покупать и транспортировать российскую нефть без необходимости западного финансирования или страхования в случае необходимости. В случае каких-либо санкций у Турция есть все возможности для разработки инструментов, чтобы адаптироваться к новой ситуации, не нарушая ни одной из санкций», — приводит в пятницу фрагменты интервью газета «Джумхуриет».
НОВОСТИ
- 11:32 21.10.2022
- Российский рубль в 2021 г. использовался для совершения 72% платежей в ЕАЭС — Мишустин
- 11:20 21.10.2022
- В украинском плену находятся 233 жителя Донецкой Народной Республики — омбудсмен
- 11:00 21.10.2022
- В Харькове и Запорожье сообщили о взрывах
- 10:32 21.10.2022
- Средняя пенсия к 2026 году может опуститься ниже 30% от средней зарплаты - СМИ
- 10:20 21.10.2022
- Большинство жителей Кипра против присоединения страны к антироссийским санкциям ЕС — опрос
- 10:05 21.10.2022
- Суд в США оправдал актера Кевина Спейси по делу о домогательствах
- 10:00 21.10.2022
- Саммит ЕС потребовал от Еврокомиссии не допустить нормирования потребления газа
- 09:35 21.10.2022
- СберАвтоТех и МАЗ разработают серийный беспилотный грузовик
- 09:32 21.10.2022
- Республиканцы, говорящие о сокращении помощи Киеву, не смыслят в политике США — Байден
- 09:20 21.10.2022
- Президент Сербии Вучич заявил, что готов уйти в отставку, чтобы не признавать Косово
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать