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Турция способна закупать нефть из РФ без западного финансирования и страхования — Минфин

11:05 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция при необходимости способна закупать и транспортировать нефть из России без необходимости западного финансирования или страхования. Об этом заявил министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в интервью газете «Уолл-стрит джорнэл».

«Мы должны принять необходимые меры для удовлетворения наших потребностей, а также сделать все необходимое для защиты интересов нашей страны. Турция может покупать и транспортировать российскую нефть без необходимости западного финансирования или страхования в случае необходимости. В случае каких-либо санкций у Турция есть все возможности для разработки инструментов, чтобы адаптироваться к новой ситуации, не нарушая ни одной из санкций», — приводит в пятницу фрагменты интервью газета «Джумхуриет».

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