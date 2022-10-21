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НОВОСТИ

В украинском плену находятся 233 жителя Донецкой Народной Республики — омбудсмен

11:20 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 230 военнослужащих из Донецкой Народной Республики находятся в плену на территории Украины, куда они попали после начала специальной военной операции (СВО), сообщила журналистам в пятницу омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«На данный момент у нас в списке находятся 233 человека, которые, мы точно знаем, содержатся на территории Украины», — сказала Морозова. Она уточнила, что это выходцы из ДНР, попавшие в плен с начала СВО.

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