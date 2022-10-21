Российский рубль в 2021 г. использовался для совершения 72% платежей в ЕАЭС — Мишустин
11:32 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Товарооборот стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в прошлом году достиг максимального показателя за все время, при этом российский рубль оставался основной валютой расчетов, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу на заседании Евразийского межправсовета.
«Динамика товарооборота государств ЕАЭС отражает позитивный эффект интеграционных процессов. За прошлый год объем взаимной торговли между государствами союза достиг максимума за все время существования нашего объединения и превысил 73 млрд долларов. Это почти на 33% больше, чем в 2020 году. А если говорить о продовольственных товарах и сельскохозяйственном сырье, то здесь рост — около 21%. Физический объем взаимных поставок вырос на 11%», — перечислил Мишустин.
«Российский рубль оставался основной валютой расчетов и использовался для совершения 72% платежей», — подчеркнул он.
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