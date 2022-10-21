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НОВОСТИ

В России выявили 9 761 случай заражения коронавирусом за сутки

12:00 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 761, летальных исходов из-за ковида — на 93. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 10 067 случаев заражения и 90 смертей, всего с начала пандемии — 21 354 915 и 389 359 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 15 672 против 18 352 днем ранее, до 20 693 493.

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