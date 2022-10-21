Почти 10 тыс. мобилизованных в РФ вернули домой по разным причинам — Картаполов
12:05 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 10 тыс. мобилизованных в России были возвращены домой на сегодняшний день по различным причинам. Об этом сообщил журналистам в пятницу председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«На сегодняшний день вернули по стране порядка почти 10 тыс. человек по разным причинам», — сказал глава комитета, отвечая на вопрос о мобилизованных по ошибке. Картаполов в пятницу провел в Санкт-Петербурге встречу с волонтерами «Единой России».
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