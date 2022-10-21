В Москве выявили 660 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 660 против 711 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 223 393 случая заражения.

Число умерших из-за болезни в столице за сутки возросло на 19 против 17 днем ранее, до 46 489. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 092, до 3 032 176.