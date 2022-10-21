Участок "зеленой" линии столичного метро "Автозаводская" - "Орехово" закроют на полгода

21:40 Источник: Интерфакс

Участок Замоскворецкой ("зеленой") линии метро Москвы временно закроют с 12 ноября, сообщили в департаменте транспорта столицы.

"12 ноября 2022 года на срок около шести месяцев, по весну 2023 года, будет закрыт участок "Автозаводская" - "Орехово" Замоскворецкой линии метро", - говорится в сообщении.

За это время планируется строительство тоннеля протяженностью 120 метров на участке от "Царицыно" до "Кантемировской". Необходимость работ обуславливается "техническими недоработками при строительстве данного участка в начале 1980-х годов и сложной геологией".