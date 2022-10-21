0
0
0
НОВОСТИ

Участок "зеленой" линии столичного метро "Автозаводская" - "Орехово" закроют на полгода

21:40 21.10.2022 Источник: Интерфакс

Участок Замоскворецкой ("зеленой") линии метро Москвы временно закроют с 12 ноября, сообщили в департаменте транспорта столицы.

"12 ноября 2022 года на срок около шести месяцев, по весну 2023 года, будет закрыт участок "Автозаводская" - "Орехово" Замоскворецкой линии метро", - говорится в сообщении.

За это время планируется строительство тоннеля протяженностью 120 метров на участке от "Царицыно" до "Кантемировской". Необходимость работ обуславливается "техническими недоработками при строительстве данного участка в начале 1980-х годов и сложной геологией".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:10 21.10.2022
Впервые за 30 лет США покажут новый стратегический бомбардировщик
0
177
19:35 21.10.2022
Байден: Вы считаете, президент России решит, что разберется с Украиной, и на этом все завершится? Нет
0
394
19:20 21.10.2022
Джорджа Мелони официально стала первой женщиной - премьером Италии
0
317
18:55 21.10.2022
Румыния поможет Молдавии с электричеством
0
315
17:40 21.10.2022
Макрон подверг критике США за двойные стандарты в подходе к установлению цены на газ
0
424
17:12 21.10.2022
Эрдоган подтвердил наличие у Турции новой баллистической ракеты «Тайфун»
0
449
17:00 21.10.2022
В Киевской области произошли взрывы
0
479
16:48 21.10.2022
SberDevices восстановила возможность управления умным домом Sber для пользователей iOS
0
369
16:32 21.10.2022
Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США — МО РФ
0
483
16:12 21.10.2022
Путин утвердил создание координационного совета для обеспечения потребностей СВО
0
395

Возврат к списку