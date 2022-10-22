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Два человека погибли в Шебекине под Белгородом при обстреле ВСУ

16:00 22.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека погибли в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекина под Белгородом. Об этом сообщил в субботу в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По подтвержденным данным от МЧС, погибли два человека среди мирных жителей», — написал он.

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