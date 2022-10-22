Гражданин не добросовестный, если не уверен в праве страны защищать ее интересы — Медведев

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сомневающиеся в праве своей страны защищать национальные интересы и безопасность не могут считаться добросовестными гражданами. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Всякий, кто ставит под сомнение право своей страны на такие действия [защиту национальных интересов и безопасность населения], ее добросовестным гражданином считаться не может», — написал Медведев.

Политик опубликовал ряд своих соображений по международной ситуации. В частности, он отметил, что «любая страна ставит во главу угла важнейшие приоритеты — защиту своих граждан и государственной независимости». Причем, подчеркнул он, эта защита возможна не только на своей собственной территории, но и на других, если к тому есть основания.