Гражданин не добросовестный, если не уверен в праве страны защищать ее интересы — Медведев
17:00 22.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сомневающиеся в праве своей страны защищать национальные интересы и безопасность не могут считаться добросовестными гражданами. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
«Всякий, кто ставит под сомнение право своей страны на такие действия [защиту национальных интересов и безопасность населения], ее добросовестным гражданином считаться не может», — написал Медведев.
Политик опубликовал ряд своих соображений по международной ситуации. В частности, он отметил, что «любая страна ставит во главу угла важнейшие приоритеты — защиту своих граждан и государственной независимости». Причем, подчеркнул он, эта защита возможна не только на своей собственной территории, но и на других, если к тому есть основания.
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