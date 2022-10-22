Россия выиграет и «горячую», и экономическую войну, если она будет народной — Кириенко

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обязательно выиграет и «горячую», и экономическую, и психологическую войну, но для этого эта война должна стать по-настоящему народной. Об этом заявил в субботу заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну: и „горячую“, и экономическую, и ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность», — сказал Кириенко на Всероссийском форуме классных руководителей. «Чтобы каждый человек имел возможность внести свой вклад в нашу общую победу», — добавил он.