Премьер Украины призвал превратить изъятие активов РФ в глобальный механизм
18:00 22.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Запад создать механизм изъятия российских активов, а в будущем превратить его в инструмент, который бы стал частью глобальной системы безопасности. С соответствующим предложением он выступил в опубликованном в субботу интервью немецкой газете «Франкфуртер альгемайне цайтунг».
«Мы должны разработать механизм конфискации российских активов, чтобы доходы затем инвестировать в восстановление Украины. Такой механизм сначала был бы направлен против России, а позже он мог бы стать краеугольным камнем будущей глобальной системы безопасности», — утверждал Шмыгаль.
«Мы все вместе должны найти для такой конфискации формулу, которую впоследствии каждая страна могла бы ввести в свое законодательство», — считает он. По его мнению, процесс изъятия следовало бы продолжать до тех пор, пока Россия не была бы готова выплатить репарации Киеву. «Конфискованные активы можно было бы продать. В настоящий момент рабочая группа занимается предложениями на этот счет. Российские средства могли бы пойти на пользу европейским странам, которые страдают от миграционного кризиса», — сказал Шмыгаль.
Премьер сообщил, что сейчас Киев «исчерпал все возможности для экономии средств», так как якобы 60% госрасходов составляют военные траты. «Финансовую помощь наших партнеров мы используем по большей части на удовлетворение социальных нужд людей и восстановление. Каждое промедление [в оказании финансовой помощи] может привести к плохим последствиям», — заявил он.
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