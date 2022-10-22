0
0
1
НОВОСТИ

Премьер Украины призвал превратить изъятие активов РФ в глобальный механизм

18:00 22.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Запад создать механизм изъятия российских активов, а в будущем превратить его в инструмент, который бы стал частью глобальной системы безопасности. С соответствующим предложением он выступил в опубликованном в субботу интервью немецкой газете «Франкфуртер альгемайне цайтунг».

«Мы должны разработать механизм конфискации российских активов, чтобы доходы затем инвестировать в восстановление Украины. Такой механизм сначала был бы направлен против России, а позже он мог бы стать краеугольным камнем будущей глобальной системы безопасности», — утверждал Шмыгаль.

«Мы все вместе должны найти для такой конфискации формулу, которую впоследствии каждая страна могла бы ввести в свое законодательство», — считает он. По его мнению, процесс изъятия следовало бы продолжать до тех пор, пока Россия не была бы готова выплатить репарации Киеву. «Конфискованные активы можно было бы продать. В настоящий момент рабочая группа занимается предложениями на этот счет. Российские средства могли бы пойти на пользу европейским странам, которые страдают от миграционного кризиса», — сказал Шмыгаль.

Премьер сообщил, что сейчас Киев «исчерпал все возможности для экономии средств», так как якобы 60% госрасходов составляют военные траты. «Финансовую помощь наших партнеров мы используем по большей части на удовлетворение социальных нужд людей и восстановление. Каждое промедление [в оказании финансовой помощи] может привести к плохим последствиям», — заявил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:30 22.10.2022
Россия выиграет и «горячую», и экономическую войну, если она будет народной — Кириенко
0
127
17:00 22.10.2022
Гражданин не добросовестный, если не уверен в праве страны защищать ее интересы — Медведев
0
185
16:00 22.10.2022
Два человека погибли в Шебекине под Белгородом при обстреле ВСУ
0
243
15:00 22.10.2022
Украина препятствует выезду людей в Запорожскую область уже более полутора месяца — Рогов
0
289
14:00 22.10.2022
В СПЧ рассказали о неравенстве прав добровольцев и мобилизованных
0
466
13:00 22.10.2022
НАТО ведет войну против РФ с целью ее ликвидации как суверенного государства — Кириенко
0
493
12:30 22.10.2022
В России выявили 9 348 случаев заражения ковидом за сутки
0
385
12:00 22.10.2022
Шольц заявил, что до 30% граждан ФРГ не согласны с санкциями и поставками оружия Киеву
0
489
11:30 22.10.2022
Компартия КНР внесла в устав положение о противодействии независимости Тайваня
0
480
11:00 22.10.2022
Президент РФ поздравил главу Казахстана с 30-летием установления дипломатических отношений
0
453

Возврат к списку