Премьер Украины предупредил ЕС о цунами мигрантов из его страны предстоящей зимой
19:00 22.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что если в его стране предстоящей зимой не будет обеспечено должное энерго- и водоснабжение, отопление, то Европе грозит миграционное цунами. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью немецкой газете «Франкфуртер альгемайне цайтунг».
«Ведь если на Украине больше не будет электроэнергии, отопления, воды, то это может вызвать новое миграционное цунами», — предупредил Шмыгаль. Он утверждал, что сейчас граждане его страны курсируют между Европой и Украиной. «С 24 февраля выехали более 8 млн человек, вернулись более 7 млн. Опросы показывают, что 85% наших сограждан, выехавших из страны, хотели бы вернуться обратно», — заявил премьер.
«Для этих людей мы хотим как можно скорее создать необходимые условия. Поэтому восстановление — очень важная тема», — считает он. Шмыгаль полагает, что предстоящей зимой «многие люди в буквальном смысле могут замерзнуть» и грозит произойти гуманитарная катастрофа, «с которой Европа не сталкивалась со времен Второй мировой войны».
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