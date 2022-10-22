Премьер Украины предупредил ЕС о цунами мигрантов из его страны предстоящей зимой

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что если в его стране предстоящей зимой не будет обеспечено должное энерго- и водоснабжение, отопление, то Европе грозит миграционное цунами. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью немецкой газете «Франкфуртер альгемайне цайтунг».

«Ведь если на Украине больше не будет электроэнергии, отопления, воды, то это может вызвать новое миграционное цунами», — предупредил Шмыгаль. Он утверждал, что сейчас граждане его страны курсируют между Европой и Украиной. «С 24 февраля выехали более 8 млн человек, вернулись более 7 млн. Опросы показывают, что 85% наших сограждан, выехавших из страны, хотели бы вернуться обратно», — заявил премьер.

«Для этих людей мы хотим как можно скорее создать необходимые условия. Поэтому восстановление — очень важная тема», — считает он. Шмыгаль полагает, что предстоящей зимой «многие люди в буквальном смысле могут замерзнуть» и грозит произойти гуманитарная катастрофа, «с которой Европа не сталкивалась со времен Второй мировой войны».