Киев может остаться без отопления зимой
19:30 22.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отопление в Киеве этой зимой, возможно, будет отключено на несколько суток или недель. Об этом заявил заместитель главы столичной администрации Петр Пантелеев в интервью украинскому изданию «Экономическая правда».
«Такая вероятность есть. <…> Мы планируем свою деятельность с учетом того, что такие случаи будут. Мы к этому готовимся», — сказал Пантелеев в ответ на вопрос, стоит ли Киеву ждать отключения тепла зимой на несколько дней или недель.
Он добавил, что власти Киева закупают мобильные котельные.
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