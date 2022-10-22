Президент Турции предложил вынести на референдум вопрос о ношении женщинами хиджаба

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о закреплении в конституции страны права женщин носить хиджаб.

«Давайте вынесем этот вопрос на референдум, пусть народ определится», — сказал Эрдоган, комментируя в субботу инициативу лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу внести соответствующий законопроект на рассмотрение в парламент. Выступление президента в городе Малатья на юго-востоке Турции транслировал телеканал ТРТ.

Ранее Эрдоган предлагал подготовить поправки к основному закону, закрепляющие права женщин носить мусульманские атрибуты одежды.