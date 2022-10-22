Диверсии на «Северных потоках» показали, на что способна НАТО — французский политик

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» продемонстрировали, как далеко может зайти НАТО. Такое мнение высказал в субботу лидер французской партии «Патриоты», бывший депутат Европейского парламента Флориан Филиппо.

«Диверсии, несомненно, американского происхождения на „Северных потоках“ показали, на что способен блок НАТО», — написал политик в «Твиттере».

«Необходимо быть бдительными: этот альянс способен на худшее, вплоть до применения ядерного оружия под чужим флагом ради того, чтобы придать конфликту глобальный характер», — полагает Филиппо. «Франция должна выйти из этого порочного круга», — считает он.

Ранее компания Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях, произошедших 26 сентября на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».