Диверсии на «Северных потоках» показали, на что способна НАТО — французский политик
20:30 22.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» продемонстрировали, как далеко может зайти НАТО. Такое мнение высказал в субботу лидер французской партии «Патриоты», бывший депутат Европейского парламента Флориан Филиппо.
«Диверсии, несомненно, американского происхождения на „Северных потоках“ показали, на что способен блок НАТО», — написал политик в «Твиттере».
«Необходимо быть бдительными: этот альянс способен на худшее, вплоть до применения ядерного оружия под чужим флагом ради того, чтобы придать конфликту глобальный характер», — полагает Филиппо. «Франция должна выйти из этого порочного круга», — считает он.
Ранее компания Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях, произошедших 26 сентября на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».
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