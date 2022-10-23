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Трамп о конфликте на Украине: Этого никогда бы не произошло, останься я президентом

09:00 23.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он остался у власти по итогам президентских выборов 2020 года. Такое мнение он озвучил, выступая в субботу на митинге перед своими сторонниками в штате Техас. Трансляцию выступления вел телеканал «Ньюсмакс».

«Этого никогда бы не произошло, даже за миллион лет, останься я президентом. Кроме того, цены на нефть были бы настолько низкими, что они бы не смогли финансировать войну, хотя это и не потребовалось бы», — указал 45-й президент США. По его утверждению, президент РФ Владимир «Путин никогда бы не пошел на это». «А я его хорошо знаю», — утверждал республиканец.

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