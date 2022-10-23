Пилоты упавшего в Иркутске истребителя Су-30 погибли

14:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два пилота погибли в результате падения во время испытательного полета самолета Су-30 в частном секторе Иркутска, пожар на месте происшествия локализован. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Погибли два пилота, жертв среди населения нет. Пожар на земле локализован», — сказали в пресс-службе.

В воскресенье во время испытательного полета, по данным ведомства, во Втором Советском переулке в частном секторе упал самолет Су-30. Затем начался пожар на площади 200 кв. метров.