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Пилоты упавшего в Иркутске истребителя Су-30 погибли

14:35 23.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два пилота погибли в результате падения во время испытательного полета самолета Су-30 в частном секторе Иркутска, пожар на месте происшествия локализован. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Погибли два пилота, жертв среди населения нет. Пожар на земле локализован», — сказали в пресс-службе.

В воскресенье во время испытательного полета, по данным ведомства, во Втором Советском переулке в частном секторе упал самолет Су-30. Затем начался пожар на площади 200 кв. метров.

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