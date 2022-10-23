Названа сумма, которую будут получать призванные в рамках частичной мобилизации

15:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, будут получать не менее 195 тыс. рублей в месяц вне зависимости от места службы. Об этом сообщается в воскресенье в телеграм-канале «Объясняем.рф».

«Выплаты составят не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц с момента зачисления в списки личного состава воинской части вне зависимости от места ее нахождения, включая период подготовки и обучения военнослужащего. Президентом РФ подписано соответствующее поручение о соблюдении установленных сроков и размеров выплат военнослужащим, призванным по мобилизации», — говорится в сообщении.