Названа сумма, которую будут получать призванные в рамках частичной мобилизации
15:33 23.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Выплаты составят не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц с момента зачисления в списки личного состава воинской части вне зависимости от места ее нахождения, включая период подготовки и обучения военнослужащего. Президентом РФ подписано соответствующее поручение о соблюдении установленных сроков и размеров выплат военнослужащим, призванным по мобилизации», — говорится в сообщении.
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