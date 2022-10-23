В Кишиневе произошли столкновения протестующих с полицией

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стычки между полицией и протестующими сторонниками партии «Шор» начались в центре столицы Молдавии. Как передает в воскресенье корр. ТАСС с места события, полиция перегородила демонстрантам доступ в центр города, последние предприняли несколько попыток прорвать кордон. Протестующие скандируют лозунги: «Нет диктатуре!», «Позор!». Несколько человек были задержаны.