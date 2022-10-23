Министры обороны России и Великобритании обсудили по телефону ситуацию на Украине
17:25 23.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«23 октября 2022 г. состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С. К. Шойгу и министра обороны Великобритании Б. Уоллеса. Обсуждена ситуация на Украине», — сказали в министерстве.
В ведомстве сообщили, что Шойгу довел до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением грязной бомбы.Ранее в воскресенье Шойгу провел телефонные разговоры с главой Минобороны Французской Республики Себастьеном Лекорню и турецким министром обороны Хулуси Акаром.
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