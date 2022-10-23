Полиция Молдавии пошла протестующим на некоторые уступки
20:15 23.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Демонстранты единогласно одобрили эту просьбу, но решили устроить там долгосрочную акцию протеста.
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