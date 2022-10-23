Полиция Молдавии пошла протестующим на некоторые уступки

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Молдавии разрешила протестующей оппозиции разбить в воскресенье палаточный городок у здания прокуратуры. Как передает корр. ТАСС с места событий, представитель правоохранительных органов попросил демонстрантов только разблокировать вход в здание и тротуар для пешеходов.

Демонстранты единогласно одобрили эту просьбу, но решили устроить там долгосрочную акцию протеста.