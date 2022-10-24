Канцлер Германии и глава ЕК призвали разработать «план Маршалла» для Украины
10:20 24.10.2022 Источник: Газета.Ru
Канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали разработать «план Маршалла» для восстановления Украины и сформировать платформу для координации оказываемой стране помощи. Об этом говорится в их совместной статье в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Материал вышел в преддверии запланированной на 25 октября в Берлине экспертной конференции по вопросам восстановления Украины. В статье Шольц и фон дер Ляйен пояснили, что в ходе мероприятия «хотят обсудить со специалистами, как мировое сообщество может наилучшим образом помочь» Киеву.
«Даже если с историческими сравнениями всегда нужно быть осторожными, речь идет ни больше ни меньше, как о создании нового плана Маршалла XXI столетия», — говорится в публикации.
Политики полагают, что восстановление Украины является «задачей поколений», в которой Европе «отводится важная роль». По их мнению, оказание поддержки Киеву отвечает интересам ЕС и является «основой нашего мирного сосуществования и процветания во всем мире». Газета.Ru
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