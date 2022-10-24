У реки Ингулец в Херсонской области отбита попытка ВСУ прорвать линию обороны — Стремоусов
10:32 24.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Союзные силы отбили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать линию обороны в районе реки Ингулец. Об этом в понедельник заявил заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«На андреевском направлении в районе реки Ингулец была отбита попытка <…> прорвать линию обороны. Так, все под контролем», — сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
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