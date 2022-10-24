0
0
107
НОВОСТИ

В Пятигорске предотвращен теракт в отделе полиции, готовившийся сторонниками ИГ — ФСБ

11:00 24.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Пятигорске, его готовили сторонники запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), они задержаны. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности на территории Ставропольского края предотвращен террористический акт на одном из объектов органов правопорядка. В Пятигорске вскрыта и пресечена преступная деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации (МТО) „Исламское государство“, — отметили в ЦОС. В нее входили граждане республик Центрально-Азиатского региона. „Они планировали по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение диверсионно-террористической акции в здании городского отдела полиции“, — уточнили в ФСБ.

Участники ячейки задержаны. «Задержанные дали признательные показания», — сообщили в ФСБ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 24.10.2022
Команда Трампа разрабатывает стратегию оспаривания итогов выборов в Конгресс — СМИ
0
44
11:20 24.10.2022
Отказ техники и ошибка экипажа являются основными версиями крушения Су-30 в Иркутске — СК
0
70
11:20 24.10.2022
Киев должен сам решить, когда приступить к переговорам с РФ — глава Евросовета
0
70
10:32 24.10.2022
У реки Ингулец в Херсонской области отбита попытка ВСУ прорвать линию обороны — Стремоусов
0
171
10:20 24.10.2022
Канцлер Германии и глава ЕК призвали разработать «план Маршалла» для Украины
0
178
10:05 24.10.2022
Товарооборот РФ и Китая в январе — сентябре вырос на 32,5%, до $136,08 млрд
0
180
10:00 24.10.2022
Минфин РФ в 2023 году намерен занимать на внутреннем рынке в рублях — Силуанов
0
183
09:32 24.10.2022
Премьер Японии назвал ценным решение Украины поддержать позицию Токио по южным Курилам
0
216
09:20 24.10.2022
Причиной крушения Су-34 в Ейске стало попадание двух птиц в двигатели
0
241
09:05 24.10.2022
США, Британия и Франция не поверили предупреждениям РФ о применении Киевом «грязной бомбы»
0
277

Возврат к списку