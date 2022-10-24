В Пятигорске предотвращен теракт в отделе полиции, готовившийся сторонниками ИГ — ФСБ
11:00 24.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Пятигорске, его готовили сторонники запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), они задержаны. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности на территории Ставропольского края предотвращен террористический акт на одном из объектов органов правопорядка. В Пятигорске вскрыта и пресечена преступная деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации (МТО) „Исламское государство“, — отметили в ЦОС. В нее входили граждане республик Центрально-Азиатского региона. „Они планировали по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение диверсионно-террористической акции в здании городского отдела полиции“, — уточнили в ФСБ.
Участники ячейки задержаны. «Задержанные дали признательные показания», — сообщили в ФСБ.
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