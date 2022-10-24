0
0
73
НОВОСТИ

Киев должен сам решить, когда приступить к переговорам с РФ — глава Евросовета

11:20 24.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина должна сама решать, когда она будет готова пойти на переговоры с Россией. Об этом заявил в понедельник глава Евросовета Шарль Мишель.

«Никто не может решать за Украину, на каких условиях пойти на переговоры, какие уступки сделать», — сказал он в эфире радиостанции «Франс энтер». «Мы со своей стороны решительно поддерживаем Киев в финансовом, военном и политическом планах», — отметил Мишель. «Украина сама является хозяйкой своей судьбы, поэтому ей принадлежит суверенное право выбирать момент, когда вступать в переговоры», — утверждал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 24.10.2022
Команда Трампа разрабатывает стратегию оспаривания итогов выборов в Конгресс — СМИ
0
44
11:20 24.10.2022
Отказ техники и ошибка экипажа являются основными версиями крушения Су-30 в Иркутске — СК
0
70
11:00 24.10.2022
В Пятигорске предотвращен теракт в отделе полиции, готовившийся сторонниками ИГ — ФСБ
0
103
10:32 24.10.2022
У реки Ингулец в Херсонской области отбита попытка ВСУ прорвать линию обороны — Стремоусов
0
171
10:20 24.10.2022
Канцлер Германии и глава ЕК призвали разработать «план Маршалла» для Украины
0
178
10:05 24.10.2022
Товарооборот РФ и Китая в январе — сентябре вырос на 32,5%, до $136,08 млрд
0
180
10:00 24.10.2022
Минфин РФ в 2023 году намерен занимать на внутреннем рынке в рублях — Силуанов
0
183
09:32 24.10.2022
Премьер Японии назвал ценным решение Украины поддержать позицию Токио по южным Курилам
0
216
09:20 24.10.2022
Причиной крушения Су-34 в Ейске стало попадание двух птиц в двигатели
0
241
09:05 24.10.2022
США, Британия и Франция не поверили предупреждениям РФ о применении Киевом «грязной бомбы»
0
277

Возврат к списку