Мобилизацию на Украине продолжат, повестки придут всем мужчинам до 60 лет — военком Киева

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия Украины нуждается в «доукомплектовании», всем военнообязанным мужчинам в возрасте до 60 лет следует ожидать повестку, заявил начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) Юрий Максимов.

«Существует необходимость в доукомплектовании, дополнении. Мы должны увеличивать свой потенциал <…>. Конечно, мы должны иметь большое количество личного состава сил обороны. Я считаю, что мобилизация будет продолжаться. Это необходимость», — сказал он в интервью украинскому агентству ТСН, опубликованном в понедельник.

«Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто является военнообязанным», — отметил военком.

Максимов считает, что мобилизация будет продолжена и в 2023 году. Он также отметил, что нет ограничений относительно места вручения повесток.