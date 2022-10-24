С 17 февраля ВС Украины выпустили в направлении ДНР почти 80 тысяч боеприпасов

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские вооруженные силы выпустили с 17 февраля в направлении Донецкой Народной Республики (ДНР) почти 80 тысяч боеприпасов, включая 35 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс»). Об этом проинформировало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За 249 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 11 342 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 11 011. Всего противником выпущено 79 624 боеприпаса различного калибра, включая 32 ракеты из ОТРК (оперативно-тактический ракетный комплекс — прим. ТАСС) „Точка-У“, 35 ракет РСЗО HIMARS, 252 ракеты РСЗО БМ-27 „Ураган“ и 10 734 ракеты РСЗО БМ-21 „Град“, а также 11 482 снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.