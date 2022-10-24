С 17 февраля ВС Украины выпустили в направлении ДНР почти 80 тысяч боеприпасов
12:20 24.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские вооруженные силы выпустили с 17 февраля в направлении Донецкой Народной Республики (ДНР) почти 80 тысяч боеприпасов, включая 35 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс»). Об этом проинформировало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«За 249 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 11 342 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 11 011. Всего противником выпущено 79 624 боеприпаса различного калибра, включая 32 ракеты из ОТРК (оперативно-тактический ракетный комплекс — прим. ТАСС) „Точка-У“, 35 ракет РСЗО HIMARS, 252 ракеты РСЗО БМ-27 „Ураган“ и 10 734 ракеты РСЗО БМ-21 „Град“, а также 11 482 снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 13:10 24.10.2022
- Суд ликвидировал Церковь последнего завета
- 13:05 24.10.2022
- В Москве выявлено 555 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 13:00 24.10.2022
- Цена газа в Европе опустилась ниже $1 000 за 1 тыс. куб. м впервые с 14 июня
- 12:53 24.10.2022
- Мэр Собянин: Более шести тысяч семей мобилизованных получили помощь в Москве
- 12:32 24.10.2022
- В России выявили 7 329 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 24.10.2022
- В восьми регионах Украины ограничат энергопотребление
- 12:00 24.10.2022
- Мобилизацию на Украине продолжат, повестки придут всем мужчинам до 60 лет — военком Киева
- 11:32 24.10.2022
- Команда Трампа разрабатывает стратегию оспаривания итогов выборов в Конгресс — СМИ
- 11:20 24.10.2022
- Отказ техники и ошибка экипажа являются основными версиями крушения Су-30 в Иркутске — СК
- 11:20 24.10.2022
- Киев должен сам решить, когда приступить к переговорам с РФ — глава Евросовета
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать