Цена газа в Европе опустилась ниже $1 000 за 1 тыс. куб. м впервые с 14 июня

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов опустилась ниже $1 000 за 1 тыс. куб. м впервые с 14 июня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до $989 за 1 тыс. куб. м, или 97,255 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет более 14%.