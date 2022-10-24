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НОВОСТИ

В Москве выявлено 555 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:05 24.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 555 против 756 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Число заболевших ковидом за сутки в городе оказалось минимальным с 11 июля, когда было выявлено 514 случаев инфицирования. Всего в столице с начала пандемии выявили 3 225 569 случаев заражения.

Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 15 против 16 днем ранее, до 46 538. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 603, до 3 034 464.

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