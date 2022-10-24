Запад фактически своровал многие активы РФ — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многие активы Москвы, включая золотовалютные резервы, фактически незаконно сворованы странами коллективного Запада, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очень многие активы сейчас фактически просто сворованы конкретными странами, которые относятся к тому, что мы называем „коллективный Запад“. В том числе и наши ЗВР — золотовалютные резервы», — указал он, подчеркнув, что такие действия незаконны.