Целью обстрела Энергодара со стороны ВС Украины был автобус с сотрудниками ЗАЭС — Рогов
14:00 24.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Автобус, перевозивший сотрудников Запорожской АЭС (ЗАЭС), был целью обстрела города Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в понедельник в эфире Первого канала председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В воскресенье украинские военные нанесли удар по Энергодару, под огнем оказалась гостиница. Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа ранее рассказал ТАСС, что в гостевом доме могли поселиться сотрудники концерна, но из соображений безопасности он запретил кого-либо там размещать.
«Целью была не только и не столько гостиница. Именно в момент прилета снарядов буквально рядом с гостиницей проезжал и разминулся всего в минуту автобус, который вез высококлассных профессиональных специалистов, работающих на Запорожской атомной электростанции. Этот автобус ходит по конкретному маршруту и по конкретному расписанию. Поэтому целью обстрела Энергодара со стороны боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского была не только гостиница, но и этот автобус», — подчеркнул Рогов.
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