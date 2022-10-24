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НОВОСТИ

Суд ликвидировал Церковь последнего завета

13:10 24.10.2022 Источник: Интерфакс

Красноярский краевой суд признал "Церковь последнего завета" (община Виссариона, созданная в Красноярском крае) запрещенной, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Иск прокуратуры края удовлетворен, принято решение о ликвидации Курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета", - говорится в сообщении.

Уточняется, что основанием требования о ликвидации явилось "осуществление религиозной организацией деятельности с многочисленными и грубыми нарушениями закона, посягающими на основы семьи, собственности, здоровье".

Так, установлены факты причинения вреда психическому здоровью адептам религиозного течения "путем пресечения попыток проявления собственных мыслей, желаний, потребностей и стремлений под угрозой общественного порицания, формирования стойкого чувства вины и изгнания из сообщества".

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