Угроза применения Киевом «грязной бомбы» налицо — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Недоверие некоторых стран к информации Москвы о «грязной бомбе» Украины не значит, что такой угрозы нет, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой „грязной бомбы“. Угроза налицо», — подчеркнул представитель Кремля.