Путин отметил мощный рост внутреннего турпотока

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в понедельник на встрече с вице-премьером Дмитрием Чернышенко высоко оценил темпы роста туристического потока по стране.

«Растет мощно на самом деле», — заметил глава государства, когда Чернышенко начал докладывать про внутренний турпоток.

Вице-премьер согласился с такой оценкой и пояснил: «Раньше его (внутреннего турпотока — прим. ТАСС) структура была — бизнес-поездки в два раза перекрывали поездки по отдыху, сейчас стало наоборот, то есть отдых вырос в два раза, а бизнес сократился по понятным причинам». «Самое главное, что мы нарастили именно туристический поток с целью рекреации и отдыха», — добавил он.