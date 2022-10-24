0
0
114
НОВОСТИ

Глава Минобороны Израиля отказал министру обороны Украины в поставках оружия

15:32 24.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры обороны Израиля и Украины Бени Ганц и Алексей Резников провели в понедельник телефонный разговор, в ходе которого израильский министр подтвердил, что его страна не готова поставлять Киеву вооружение. Об этом сообщила пресс-служба израильского военного ведомства.

Как отмечается в заявлении, Ганц в разговоре с Резниковым «обратил особое внимание на оперативные ограничения, с которыми сталкивается государство Израиль». «В результате этого Израиль не будет поставлять системы вооружений Украине», — указали в пресс-службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 24.10.2022
ВС РФ поразили 4 пункта управления ВСУ — МО РФ
0
54
12:20 24.10.2022
С 17 февраля ВС Украины выпустили в направлении ДНР почти 80 тысяч боеприпасов
0
73
10:32 24.10.2022
У реки Ингулец в Херсонской области отбита попытка ВСУ прорвать линию обороны — Стремоусов
0
89
17:25 23.10.2022
Министры обороны России и Великобритании обсудили по телефону ситуацию на Украине
0
221
14:35 23.10.2022
Пилоты упавшего в Иркутске истребителя Су-30 погибли
0
249
14:00 22.10.2022
В СПЧ рассказали о неравенстве прав добровольцев и мобилизованных
0
446
21:10 21.10.2022
Впервые за 30 лет США покажут новый стратегический бомбардировщик
0
543
16:32 21.10.2022
Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США — МО РФ
0
559
13:00 21.10.2022
В Кремле не обсуждается увеличение срока службы по призыву и призыв женщин
0
573
22:40 20.10.2022
Американская подлодка с ядерными ракетами прибыла на патрулирование в Аравийское море
0
667

Возврат к списку