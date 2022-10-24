Глава Минобороны Израиля отказал министру обороны Украины в поставках оружия

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры обороны Израиля и Украины Бени Ганц и Алексей Резников провели в понедельник телефонный разговор, в ходе которого израильский министр подтвердил, что его страна не готова поставлять Киеву вооружение. Об этом сообщила пресс-служба израильского военного ведомства.

Как отмечается в заявлении, Ганц в разговоре с Резниковым «обратил особое внимание на оперативные ограничения, с которыми сталкивается государство Израиль». «В результате этого Израиль не будет поставлять системы вооружений Украине», — указали в пресс-службе.