Россия будет защищать свои международные активы — Песков
16:00 24.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва будет изыскивать возможности для защиты своих международных активов, на которые посягают другие страны, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Принятие таких решений <…> будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. Безусловно, мы будем изыскивать возможности бороться с этим», — подчеркнул он, комментируя возможность передать замороженные международные активы РФ в пользу Украины.
Представитель Кремля обратил внимание, что подобные действия незаконны, они являются посягательством на чужую собственность.
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