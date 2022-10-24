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НОВОСТИ

Россия будет защищать свои международные активы — Песков

16:00 24.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва будет изыскивать возможности для защиты своих международных активов, на которые посягают другие страны, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Принятие таких решений <…> будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. Безусловно, мы будем изыскивать возможности бороться с этим», — подчеркнул он, комментируя возможность передать замороженные международные активы РФ в пользу Украины.

Представитель Кремля обратил внимание, что подобные действия незаконны, они являются посягательством на чужую собственность.

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