Путин реже говорит с Макроном и Шольцем, поскольку они не учитывают позицию РФ — Песков

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц не хотят прислушиваться к позиции Москвы и участвовать в посреднических действиях по урегулированию на Украине. Этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему контактов с руководителями Франции и Германии у главы российского государства Владимира Путина стало меньше.

«Что касается господина Макрона и господина Шольца, просто в последнее время они не проявляют желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в каких-то усилиях по оказанию посреднических услуг. Вот по этому контактов с ними стало меньше», — сказал представитель Кремля журналистам.

При этом Песков обратил внимание на значительное количество контактов Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, поскольку «Анкара занимает позицию, отличную от позиции, которой придерживаются Париж и Берлин».