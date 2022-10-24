Киев может замаскировать «грязную бомбу» под нештатное срабатывание боеприпаса России — МО
17:00 24.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киевский режим может замаскировать подрыв «грязной бомбы» под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Об этом заявил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
«По планам киевского режима подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран», — сказал он на брифинге.
Кириллов пояснил, что при подрыве «грязной бомбы» наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано впоследствии датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия.
По его оценке, в качестве радиоактивного вещества изделия может быть использован оксид урана, находящийся в составах отработавших тепловыделяющих элементов, которые расположены в хранилищах отработанного ядерного топлива и бассейнах выдержки атомных электростанций. Кроме того, могут использоваться радиоактивные вещества из хранилищ отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС.
Начальник войск РХБ защиты напомнил, что «грязная бомба» представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. Он пояснил, что при подрыве заряда контейнер разрушается и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая при этом загрязнение местности на больших территориях, а также может привести к возникновению лучевой болезни.
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