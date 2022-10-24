Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября
16:27 24.10.2022
Участников ждут выступления ведущих ученых, исследователей и экспертов мирового уровня из компаний-лидеров в области применения AI/ML технологий. Кроме того, в этом году запущен трек AI Journey Science, в рамках которого особое внимание будет уделено развитию науки и взаимодействию научного сообщества с представителями государства и бизнеса. Также на площадке мероприятия традиционно пройдет конференция AI Journey Junior, направленная на популяризацию искусственного интеллекта среди молодёжи.
Первый день конференции, 23 ноября, будет состоять из двух тематических направлений: научного (AI Journey Science) и молодёжного (AI Journey Junior). Обширная программа первого дня включит в себя презентации передовых инноваций в области AI/ML, выступления ведущих экспертов для обсуждения вопросов о роли технологий AI на благо устойчивого развития и ESG, дискуссии об этических аспектах использования искусственного интеллекта, постер-сессию, воркшопы, мастер-классы и интерактивы по AI-технологиям и ESG для молодого поколения и многое другое.
24 ноября продолжит свою работу научный трек AI Journey Science. Во второй день конференции состоятся презентации научных AI/ML исследований, обсуждение возможностей применения научных AI/ML разработок при участии представителей отраслевых компаний и разработчиков AI-решений, обмен лучшими практиками и кейсами использования AI в бизнесе, а также выступления, посвященные ключевым AI-технологиям и трендам.
Кроме того, на конференции будут подведены итоги международного соревнования по искусственному интеллекту – AI Journey Contest, организованного при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI.
«Международная конференция AI Journey стала доброй традицией для российского и мирового научного сообщества, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Мы провели нашу первую конференцию в далеком 2016 году. Мы получили много позитивных откликов и поняли, что AI-комьюнити нуждается в таких площадках, ведь они драйвят десятки тысяч наших соотечественников на создание топовых AI-продуктов, конкурентоспособных на мировой арене. Я приглашаю всех, кому интересна и важна эта тема, принять участие в конференции – сделать это можно совершенно бесплатно, просто подключившись к онлайн-трансляции».
Следить за ходом конференции можно на сайте, отдельная регистрация не требуется.
НОВОСТИ
- 17:32 24.10.2022
- В Николаеве слышны звуки взрывов
- 17:12 24.10.2022
- Жителям новых регионов РФ уже предоставлен доступ к порталу «Госуслуги»
- 17:00 24.10.2022
- Киев может замаскировать «грязную бомбу» под нештатное срабатывание боеприпаса России — МО
- 16:32 24.10.2022
- Сунак объявлен новым лидером Консервативной партии и станет премьером Британии
- 16:12 24.10.2022
- Путин реже говорит с Макроном и Шольцем, поскольку они не учитывают позицию РФ — Песков
- 16:00 24.10.2022
- Россия будет защищать свои международные активы — Песков
- 15:32 24.10.2022
- Глава Минобороны Израиля отказал министру обороны Украины в поставках оружия
- 15:12 24.10.2022
- Путин отметил мощный рост внутреннего турпотока
- 15:00 24.10.2022
- Угроза применения Киевом «грязной бомбы» налицо — Песков
- 14:32 24.10.2022
- Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать