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Сунак объявлен новым лидером Консервативной партии и станет премьером Британии

16:32 24.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак победил в борьбе за пост лидера правящей Консервативной партии и станет премьер-министром. Об этом сообщил в понедельник Грэм Брейди, который возглавляет парламентский Комитет 1922, определяющий процедуру избрания партийного лидера.

«Мы получили одну номинацию, отвечающую требованиям. Таким образом, Риши Сунак избран лидером Консервативной партии», — сказал Брейди. По его словам, новый лидер партии обратится к однопартийцам в 14:30 (16:30 мск).

О том, что Сунак победил во внутрипартийной борьбе, стало известно после того, как лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт объявила в понедельник о том, что прекращает борьбу. Об этом 49-летний политик сообщила в «Твиттере».

«Мы избрали нашего следующего премьер-министра. Это историческое решение, которое вновь показывает, сколько в нашей партии талантливых людей самого разного происхождения. Риши пользуется моей полной поддержкой», — написала Мордонт.

Таким образом, победителем короткой избирательной кампании автоматически был объявлен единственный оставшийся кандидат — 42-летний экс-министр финансов Риши Сунак. Учитывая то, что консерваторы находятся у власти, в ближайшие дни, возможно, во вторник, он встанет во главе правительства, став первым этническим индийцем на посту премьер-министра за всю британскую историю.

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