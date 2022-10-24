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НОВОСТИ

Жителям новых регионов РФ уже предоставлен доступ к порталу «Госуслуги»

17:12 24.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жителям новых регионов РФ — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — уже предоставляется доступ к порталу «Госуслуги», сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Уже сейчас предоставляется доступ к порталу „Госуслуги“, — сказали в аппарате Чернышенко.

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