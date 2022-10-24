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НОВОСТИ

В Николаеве слышны звуки взрывов

17:32 24.10.2022

Звуки взрывов слышны в городе Николаеве, сообщило украинское издание «Общественное».

Пока других подробностей взрыва издание не проводит.

Ранее в части регионов Украины, в том числе в Николаевской области, была объявлена тревога.

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