В Николаеве слышны звуки взрывов
17:32 24.10.2022
Звуки взрывов слышны в городе Николаеве, сообщило украинское издание «Общественное».
Пока других подробностей взрыва издание не проводит.
Ранее в части регионов Украины, в том числе в Николаевской области, была объявлена тревога.
НОВОСТИ
- 17:12 24.10.2022
- Жителям новых регионов РФ уже предоставлен доступ к порталу «Госуслуги»
- 17:00 24.10.2022
- Киев может замаскировать «грязную бомбу» под нештатное срабатывание боеприпаса России — МО
- 16:32 24.10.2022
- Сунак объявлен новым лидером Консервативной партии и станет премьером Британии
- 16:27 24.10.2022
- Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября
- 16:12 24.10.2022
- Путин реже говорит с Макроном и Шольцем, поскольку они не учитывают позицию РФ — Песков
- 16:00 24.10.2022
- Россия будет защищать свои международные активы — Песков
- 15:32 24.10.2022
- Глава Минобороны Израиля отказал министру обороны Украины в поставках оружия
- 15:12 24.10.2022
- Путин отметил мощный рост внутреннего турпотока
- 15:00 24.10.2022
- Угроза применения Киевом «грязной бомбы» налицо — Песков
- 14:32 24.10.2022
- Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать