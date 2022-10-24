В РФ кратно увеличивается выпуск вооружений по всем направлениям — Медведев

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия кратно увеличивает выпуск вооружений по всем направлениям — от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов, сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в понедельник в своем телеграм-канале.

«Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!» — написал он.