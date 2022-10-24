В РФ кратно увеличивается выпуск вооружений по всем направлениям — Медведев
18:00 24.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия кратно увеличивает выпуск вооружений по всем направлениям — от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов, сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в понедельник в своем телеграм-канале.
«Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!» — написал он.
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