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НОВОСТИ

В РФ кратно увеличивается выпуск вооружений по всем направлениям — Медведев

18:00 24.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия кратно увеличивает выпуск вооружений по всем направлениям — от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов, сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в понедельник в своем телеграм-канале.

«Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!» — написал он.

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